В кафе в Магнитогорске отравились шаурмой больше 40 человек

С острой кишечной инфекцией к медикам обратились больше 40 человек. У всех одинаковые симптомы, они кушали в одном и том же кафе. Заведение закрыли для посетителей, там работают сотрудники Роспотребнадзора.

Согласно данным надзорного ведомства, в одной сырой пробе и двух пробах готовой продукции также была выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

