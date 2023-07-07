В кафе в Магнитогорске отравились шаурмой больше 40 человек
7 июля 202300:01
В Челябинской области следователи проводят проверку по факту массового отравления шаурмой в кафе в Магнитогорске, сообщает «РЕН ТВ».
С острой кишечной инфекцией к медикам обратились больше 40 человек. У всех одинаковые симптомы, они кушали в одном и том же кафе. Заведение закрыли для посетителей, там работают сотрудники Роспотребнадзора.
Согласно данным надзорного ведомства, в одной сырой пробе и двух пробах готовой продукции также была выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru