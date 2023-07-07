В кафе в Магнитогорске отравились шаурмой больше 40 человек

В Челябинской области следователи проводят проверку по факту массового отравления шаурмой в кафе в Магнитогорске, сообщает «РЕН ТВ».

Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске

С острой кишечной инфекцией к медикам обратились больше 40 человек. У всех одинаковые симптомы, они кушали в одном и том же кафе. Заведение закрыли для посетителей, там работают сотрудники Роспотребнадзора.

Согласно данным надзорного ведомства, в одной сырой пробе и двух пробах готовой продукции также была выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЗдоровьеМагнитогорскОтравления

Горячие новости

Все новости

партнеры