В Британии заявили, что новый штамм коронавируса уже есть в других странах

Новый штамм коронавируса уже может быть вывезен за границы Великобритании. Об этом заявил британский министр транспорта Грант Шэппс.

«Мы знаем, что он уже есть в других странах», - сказал он в эфире телеканала Sky News.

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Ранее в Великобритании заявили об обнаружении мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2. Сообщалось, что он намного заразнее первоначального штамма коронавируса, однако насколько он опаснее сточки зрения смертности, пока неясно.

На фоне этой новости десятки стран заявили о приостановке авиасообщения с Британией. Инфекционист Евгений Тимаков назвал это перестраховкой, передает РИА ФАН.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал телеканалу «360», что от нового «британского» штамма необходимо защищаться.

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ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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