Мясников рассказал о бессмысленности закрытия границы Великобритании
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что закрывать границу с Великобританией не имеет смысла.
Ранее на территории этой страны был обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса.
По мнению Мясникова, инфекция в Европе мутировала с самого начала пандемии. В результате изменений патоген стал более заразным и менее смертельным. Об этом медик написал в Telegram-канале.
Мутация коронавируса, о которой заявили в Лондоне, известна с сентября, пишет Мясников. Это значит, что она уже вышла за пределы страны. Кроме того, врач не исключил, что этот штамм не возник в Англии, а был туда завезен, например из Индии, пишет «Свободная пресса».
В связи с этим он делает вывод, что закрывать границу Великобритании бессмысленно. Мясников добавил, что мутировавшие вирусы по-прежнему уязвимы перед вакциной, которая была разработана на основе генома уханьского вируса.
ВОЗ ранее оценила вероятность влияния нового штамма коронавируса на летальность, передает РИА ФАН. ПО данным специалистов организации, новая разновидность инфекции никак не повлияла на этот показатель.
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