Эксперты из Бангладеш назвали самый распространенный симптом «омикрона»

Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины

Посольство США в Минске призвало американцев сохранять бдительность и осторожность

Более 1,3 тыс единиц вооружения и техники поступит в войска ЦВО в этом году

Эвакуация студентов проходит в Морском государственном университете Владивостока и 56 школах города

Большинство школьников России рассчитывают получать на первой работе более 60 тыс рублей в месяц