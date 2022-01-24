Эксперты из Бангладеш назвали самый распространенный симптом «омикрона»

Самым распространенным симптомом штамма коронавирусной инфекции «омикрон» стал насморк, выяснили специалисты из Бангладеш. Об этом сообщает портал bdnews24.

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По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, на этот симптом жаловались 73% всех заразившихся омикрон-штаммом.

Кроме того, эксперты сообщили, что у почти 70% пациентов с «омикроном» наблюдалась головная боль, у 64% — усталость. Около 60% больных заявляли о чихании или боли в горле, 44% жаловались на кашель, пишет Газета.ру.

Профессор Ислам отметил, что все эти симптомы похожи на проявления сезонного гриппа, и следует обратить на них особое внимание, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: shutterstock
ТЕГИ:БангладешОмикрон-штаммКоронавирус
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