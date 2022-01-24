Эксперты из Бангладеш назвали самый распространенный симптом «омикрона»
Самым распространенным симптомом штамма коронавирусной инфекции «омикрон» стал насморк, выяснили специалисты из Бангладеш. Об этом сообщает портал bdnews24.
По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, на этот симптом жаловались 73% всех заразившихся омикрон-штаммом.
Кроме того, эксперты сообщили, что у почти 70% пациентов с «омикроном» наблюдалась головная боль, у 64% — усталость. Около 60% больных заявляли о чихании или боли в горле, 44% жаловались на кашель, пишет Газета.ру.
Профессор Ислам отметил, что все эти симптомы похожи на проявления сезонного гриппа, и следует обратить на них особое внимание, сообщает РИА ФАН.
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