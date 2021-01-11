В ближайшие дни начнется производство «Спутника V» в Бразилии

Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Бразилии начнется на этой неделе, говорится в официальном аккаунте препарата в Twitter.

Бразилия начнет производство вакцины 15 января.

Ранее стало известно, что изготовление препарата запустили в Индии, КНР и Южной Корее.