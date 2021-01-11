В ближайшие дни начнется производство «Спутника V» в Бразилии

Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Бразилии начнется на этой неделе, говорится в официальном аккаунте препарата в Twitter.

Бразилия начнет производство вакцины 15 января.

Ранее стало известно, что изготовление препарата запустили в Индии, КНР и Южной Корее.

Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Тем временен, автор агентства Bloomberg Сэм Фазели назвал причины, по которым, он считает, можно доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Аналитик напомнил, что «Спутник V» прошёл третью фазу клинических испытаний. Эффективность препарата превышает 90%. Во время испытаний вакцина не вызвали тяжёлого течения заболевания.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусБразилия
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