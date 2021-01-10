Аналитик Bloomberg раскрыл причины доверять российской вакцине «Спутник V»

Аналитик напомнил, что «Спутник V» прошёл третью фазу клинических испытаний. Эффективность препарата превышает 90%. Во время испытаний вакцина не вызвали тяжёлого течения заболевания.

«Учитывая эти факты, даже без (опубликованных в научных изданиях – прим. НСН) результатов третьей фазы испытания есть основания думать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac», - цитирует Фазели RT.

Он также отметил сотрудничество России с другими странами – уже заключены предварительные контракты на поставку препарата, которые вывели Российскую Федерацию в пятёрку ведущих производителей вакцин.

Сэм Фазели особо подчеркнул факт создания комбинированной вакцины с применением компонента «Спутник V англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Напомним, «Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.

