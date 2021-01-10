Аналитик Bloomberg раскрыл причины доверять российской вакцине «Спутник V»
Автор агентства Bloomberg Сэм Фазели назвал причины, по которым, он считает, можно доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Аналитик напомнил, что «Спутник V» прошёл третью фазу клинических испытаний. Эффективность препарата превышает 90%. Во время испытаний вакцина не вызвали тяжёлого течения заболевания.
«Учитывая эти факты, даже без (опубликованных в научных изданиях – прим. НСН) результатов третьей фазы испытания есть основания думать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac», - цитирует Фазели RT.
Он также отметил сотрудничество России с другими странами – уже заключены предварительные контракты на поставку препарата, которые вывели Российскую Федерацию в пятёрку ведущих производителей вакцин.
Сэм Фазели особо подчеркнул факт создания комбинированной вакцины с применением компонента «Спутник V англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
Напомним, «Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.
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