Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Власти Алжира зарегистрировали российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, эта республика стала первым государством в Африке, официально одобрившим препарат от коронавируса. Как отмечают в РФПИ, поставки обеспечат международные партнеры в Индии, КНР, Южной Корее и других странах.

Вакцинация «Спутником V» в Алжире намечена на январь.

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Тем временен, автор агентства Bloomberg Сэм Фазели назвал причины, по которым, он считает, можно доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Аналитик напомнил, что «Спутник V» прошёл третью фазу клинических испытаний. Эффективность препарата превышает 90%. Во время испытаний вакцина не вызвали тяжёлого течения заболевания.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАлжир
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