Тем временен, автор агентства Bloomberg Сэм Фазели назвал причины, по которым, он считает, можно доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Аналитик напомнил, что «Спутник V» прошёл третью фазу клинических испытаний. Эффективность препарата превышает 90%. Во время испытаний вакцина не вызвали тяжёлого течения заболевания.

