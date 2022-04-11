В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым «омикрон-штаммом BA.4»

Вирусолог Марк Ван Ранст заявил, что вирусам свойственно накапливать мутации, и что «новые версии еще будут появляться». Эксперт заметил, что предпочитает называть новые варианты коронавируса подверсиями "омикрона".

На сегодняшний день известно, что версии BA.4 и BA.5 уже присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. В Бельгии версия BA.5 "омикрона" еще не обнаружена.

На данный момент появление новых версий штамма в вышеперечисленных государствах не привело к значительному росту заражений, госпитализаций или летальных исходов.

