В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым «омикрон-штаммом BA.4»

В Бельгии выявили первый случай новой версии штамма коронавируса "омикрон BA.4”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на бельгийских вирусологов Лёвенского католического университета.

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Вирусолог Марк Ван Ранст заявил, что вирусам свойственно накапливать мутации, и что «новые версии еще будут появляться». Эксперт заметил, что предпочитает называть новые варианты коронавируса подверсиями "омикрона".

На сегодняшний день известно, что версии BA.4 и BA.5 уже присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. В Бельгии версия BA.5 "омикрона" еще не обнаружена.

На данный момент появление новых версий штамма в вышеперечисленных государствах не привело к значительному росту заражений, госпитализаций или летальных исходов.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:БельгияОмикрон-штаммКоронавирус
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