В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым «омикрон-штаммом BA.4»
В Бельгии выявили первый случай новой версии штамма коронавируса "омикрон BA.4”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на бельгийских вирусологов Лёвенского католического университета.
Вирусолог Марк Ван Ранст заявил, что вирусам свойственно накапливать мутации, и что «новые версии еще будут появляться». Эксперт заметил, что предпочитает называть новые варианты коронавируса подверсиями "омикрона".
На сегодняшний день известно, что версии BA.4 и BA.5 уже присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. В Бельгии версия BA.5 "омикрона" еще не обнаружена.
На данный момент появление новых версий штамма в вышеперечисленных государствах не привело к значительному росту заражений, госпитализаций или летальных исходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru