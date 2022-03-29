Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата

В сообщении говорится, что речь идёт о сотрудниках, аккредитованных в качестве российских дипломатов в посольстве РФ в Брюсселе или Генеральном консульстве в Антверпене.

В качестве причин высылки указаны «шпионаж или угроза безопасности». Отмечается, что объявленные персонами нон грата лица должны покинуть территорию Бельгии в течение 15 дней.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что из страны будут высланы 17 человек, аккредитованных в качестве дипломатов при российских представительствах.