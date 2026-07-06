«В день визита Пашиняна в Россию проходят обыски в доме и на объектах, принадлежащих лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, который всегда выступал за углубление отношений с Россией. Это жесткий антироссийский шаг на фоне того, что Пашинян находится в роли просящего на экономическом форуме, на который он полетел. С одной стороны, идут сумасшедшие репрессии в отношении лидеров оппозиционных партий, с другой стороны, он едет к Мишустину с протянутой рукой и просить, чтобы Россия покупала армянские товары. Пашинян пытается усидеть на двух стульях и вырулить из того экономического коллапса, в который сам себя загнал. У него очень своеобразные методы налаживания отношений с Россией», — сказал Абовян.

Ранее Пашинян заявил, что введенные российскими властями ограничения на ввоз продукции из Армении не являются санкциями. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

