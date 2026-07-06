«Нулевой горизонт»: Почему банки подняли ставки по вкладам на три месяца
Банки не знают, что будет на следующем заседании ЦБ, сказал в эфире НСН Александр Разуваев, вспомнив историю про «три окна» из 1990-х.
Рост ставок крупнейших банков по трехмесячным вкладам связан с их популярностью среди населения во времена неопределенности, объяснил в интервью НСН финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.
После того, как Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, ведущие банки страны увеличили ставки по трехмесячным депозитам. По данным РИА новости, в среднем такие ставки составляют сейчас 13,5% годовых. Разуваев объяснил, с чем связаны такие действия банков.
«ЦБ говорил, что траектория ставки будет намного выше. Ее снижение стало неожиданностью для рынка, никто не знает, что будет на следующем заседании. Греф сказал, что горизонт планирования ноль. Банки смотрят, что будет. Второй важнейший момент – это конкуренция за деньги населения, чтобы люди не снимали деньги, не тратили их на отдых, а оставляли на депозитах. Сейчас такие вклады очень востребованы, да и вообще в начале 1990-х люди почти всегда клали деньги на три месяца, потому что тогда была очень большая неопределенность и со ставками, и с политикой, Ельцин сидел не очень уверенно», — отметил эксперт.
Разуваев вспомнил в этой связи историю из 1990-х.
«Я вспомнил 1990-е, "Инкомбанк", Новые Черемушки. Окно номер один: берешь кредит в долларах под 40% годовых. Окно номер два: меняешь доллары на рубли. Окно номер три: кладешь эти рубли под 120% годовых на три месяца и молишься, чтобы курс за это время не сильно изменился. Студент пятого курса мог неплохо заработать на этом», — заключил собеседник НСН.
Горизонт планирования в России и мире «стремится к нулю» с учетом нынешней ситуации в геополитике и развитием технологий, заявил ранее глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров. По его словам, сейчас приходится жить «в условиях полной неопределенности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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