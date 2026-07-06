Сегодня компании в России успешно справляются с DDoS-атаками, и в нынешних условиях они наносят мало ущерба. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Рекордная мощность DDoS-атак на российские компании в 2026 году превысила 2 Тбит/с, а доля инцидентов свыше 100 Гбит/с достигла 15%, пишет «Коммерсант». Эксперты предупреждают, что атаки становятся более длительными и сложными, а злоумышленники переходят к многоступенчатым сценариям с предварительной разведкой инфраструктуры, ударами по резервным сегментам и нагрузкой на сеть. Клименко раскрыл, как вычисляют подобные атаки.

«Что такое DDoS-атака? Это запросы от завирусованных компьютеров со всего мира, которые идут на наши сервисы и заваливают их. С точки зрения текущей ситуации, борьба с DDoS-атаками в целом не сложна, просто отсекается зарубежный трафик. Сегодня это не сильно наносит ущерб. Методы борьбы известны, и все наши операторы с этим справляются. Просто смотрят, откуда идет паразитный трафик, находят, отсекают, но в то время, пока он идет, сайты могут замедлиться. Некоторые сайты, у которых системные администраторы не очень квалифицированы, могут упасть под этой атакой. И если совсем все плохо, то сайт может быть вскрыт. Но, в целом, если у компании более-менее квалифицированные администраторы, своевременное обновление программного обеспечения, то все хорошо. Тогда DDoS-атака для компании пройдет в худшем случае с замедлением на некоторое время работы сайта», - рассказал он.

Клименко также объяснил, что сегодня сайты постоянно находятся под небольшими DDoS-атаками и раскрыл, по каким причинам их запускают.

«В чем заключается ущерб: занимается полоса трафика, пока DDoS-атаку еще не заметили и не пресекли. Среди причин могут быть политические истории, экономические. Буквально 10 лет назад DDoS-атаки действительно использовались для нарушения дееспособности серверов, потому что это было крайне просто сделать. Сейчас DDoS-атаки – это комплексное мероприятие. Наши операторы сегодня вполне спокойно с ними борются. А так сайты постоянно находятся под DDoS-атаками, но небольшими. Кто-то мониторит, например, конкурентов и убеждается, что у них установлено свежее программное обеспечение», - рассказал он.

Ранее кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рассказал, что человек, решивший скачать «защищенный» мессенджер из неофициального источника, может получить на своё устройство вредоносную программу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

