В Турции 9 человек заразились новым штаммом коронавируса «Эрис»

Министр также отметил, что меры сдерживания коронавирусной инфекции в Турции не изменятся, а ситуация с распространением этого штамма наблюдается и в других странах.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что «Эрис» перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес.

Ранее стало известно, что в России за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 49,2%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

