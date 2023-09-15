В Турции 9 человек заразились новым штаммом коронавируса «Эрис»
Девять человек инфицировано новым штаммом коронавируса «Эрис» в Турции, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в соцсети — X (прежнее название Twitter).
По его словам, этот штамм имеет пониженную степень патогенности.
Министр также отметил, что меры сдерживания коронавирусной инфекции в Турции не изменятся, а ситуация с распространением этого штамма наблюдается и в других странах.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что «Эрис» перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес.
Ранее стало известно, что в России за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 49,2%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru