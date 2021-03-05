Уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в России увеличился в 4 раза

Количество случаев внебольничной пневмонии в 2020 году в России составила 2,724 миллиона человек – это более чем в четыре раза больше, чем в прошлые годы, пишет ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой эпидемиологии Сеченовского университета Николая Брико.

Он отметил, что ежегодно с 2011 по 2019 годы регистрировалось около 580 тысяч случаев заболевания. «Свежая информация, официальные данные - резкое увеличение числа пневмоний», – заявил брико на V Национальное ассамбдее «Защищенное поколение» в рамках XIII Конгресса педиатров России с международным участием данных.

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Брико подчеркнул, что скачок заболеваемости больничной пневмонией в основном произошел среди взрослых. По его словам, пневмококковой пневмонией при этом чаще стали заболевать дети.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусЗаболевания
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