Лечение больных с ОРВИ и пневмониями планируют вывести из многопрофильных больниц
Лечение больных с ОРВИ, пневмониями и вирусными заболеваниями выведут из многопрофильных медучреждений, чтобы сделать медицинскую помощь доступнее. Об этом говорится в статье министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, опубликованной в журнале «Национальное здравоохранение».
Отмечается, что из больниц общего профиля выведут пациентов с ОРВИ, внебольничными пневмониями, ВИЧ и вирусными гепатитами, получающих медпомощь в отделениях терапевтического профиля.
Как пояснил глава Минздрава, эта мера также позволит разгрузить отделения от сезонного скачка экстренных госпитализаций.
Министр отметил, что модернизация инфекционных служб в российской системе здравоохранения обеспечит доступность и качество помощи медиков при инфекционных заболеваниях, в том числе, в период эпидемического распространения болезней.
Как подчеркнул Мурашко, новый этап модернизации здравоохранения в стране позволит рассчитывать на «быстрые результаты на поле биологической безопасности».
Ранее глава Минздрава заявил, что в конце зимы можно ожидать спада пандемии COVID-19. Как отметил Мурашко, февраль и март могут стать переломным моментов в борьбе с инфекцией, сообщает Ura.ru.
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