В Свердловской области задержали шестерых кандидатов от «Яблока» за один день

В Свердловской области за один день задержали шестерых кандидатов от партии «Яблоко», сообщило в Telegram екатеринбургское отделение.

В Екатеринбурге задержали действующего депутата гордумы от «Яблока» Киселева

Среди них — председатель фракции «Яблока» в Екатеринбургской городской Думе Константин Киселёв, действующий депутат Думы Сухого Лога Владимир Севостьянов, а также кандидаты Алексей Холодарёв, Александр Куделькин, Шана Огней и Владимир Собянин. Некоторых из них после составления протоколов об «экстремизме» отпустили.

Киселёва сотрудники правоохранительных органов задержали 7 сентября, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на дебаты на «ВГТРК-Урал». После задержания его отпустили, составив протокол о «демонстрации экстремистской символики». Поводом стала публикация 2021 года, в которой «на заднем плане была видна большая буква „Н“», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВыборыГосдумаПартия "яблоко"

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