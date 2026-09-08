В Свердловской области задержали шестерых кандидатов от «Яблока» за один день
В Свердловской области за один день задержали шестерых кандидатов от партии «Яблоко», сообщило в Telegram екатеринбургское отделение.
Среди них — председатель фракции «Яблока» в Екатеринбургской городской Думе Константин Киселёв, действующий депутат Думы Сухого Лога Владимир Севостьянов, а также кандидаты Алексей Холодарёв, Александр Куделькин, Шана Огней и Владимир Собянин. Некоторых из них после составления протоколов об «экстремизме» отпустили.
Киселёва сотрудники правоохранительных органов задержали 7 сентября, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на дебаты на «ВГТРК-Урал». После задержания его отпустили, составив протокол о «демонстрации экстремистской символики». Поводом стала публикация 2021 года, в которой «на заднем плане была видна большая буква „Н“», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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