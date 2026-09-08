Лавров заявил студентам, что при их жизни нормальных отношений с Западом у РФ не будет
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил, что нормальных отношений с Западом у РФ не будет как минимум при жизни нынешних поколений, сообщает ТАСС.
«Никогда не говори „никогда“, но на жизнь присутствующих здесь всех поколений мой прогноз — что так и есть, не будет никогда таких (нормальных) отношений (с Западом)», — заявил министр. По его словам, не будет и «веры Западу, который и раньше врал нам, и сейчас врёт». «И наша попытка все-таки дать шанс какой-то этим западным коллегам окончательно убедила нас, что мы сейчас на единственно правильном пути», — указал дипломат.
Лавров также обвинил западные страны в «открытом грабеже» активов и «теневого флота» Москвы.
Ранее Лавров заявил, что Россия не будет просить Европу об отмене санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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