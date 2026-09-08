Идея «Аэрофлота» ограничить иностранных перевозчиков в чартерах может обрушить перевозки
Инициатива, озвученная гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским об ограничении доступа иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам на российском рынке может привести к снижению объема перевозок по самым популярным направлениям, сообщает РБК со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью (РСТ) Уманского.
По его словам, ограничения приведут к снижению объемов перевозок на «самые популярные зарубежные курорты», так как чартерными рейсами пользуются операторы для организации своих туристических программ и обеспечения доставки туристов. По этой причине поездки могут подорожать.
В качестве примера он назвал поездки в Турцию, куда ежегодно летают около 6 млн россиян. «…И тут возникает вопрос, каким образом мы сможем [их] заместить и компенсировать», - указал Уманский.
«Давайте мы пустим любые авиакомпании, которые могут летать, на наши направления», — предложил президент РСТ.
Сегодня спрос на зарубежные туристические направления в пиковые периоды не удаётся полностью закрыть силами отечественных авиакомпаний, и это нужно учитывать при обсуждении квот для иностранных авиаперевозчиков, сказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
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