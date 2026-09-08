Мессенджер «Макс» будут использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда

Министерство транспорта России планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда по цифровому ID, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

Посадку по биометрии запустят на рейсах «Аэрофлота» из Шереметьево

По его словам, пока конкретной даты запуска проекта нет. «Однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска», - заявил он.

Посадка на авиарейсы по биометрии сделает полеты на самолете более привлекательными с точки зрения экономии времени для граждан, а также в конце концов сделает билеты дешевле. Об этом НСН рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

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ФОТО: Бизнес Online/ТАСС
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