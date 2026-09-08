Мессенджер «Макс» будут использовать для посадки пассажиров на самолеты и поезда
Министерство транспорта России планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда по цифровому ID, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.
По его словам, пока конкретной даты запуска проекта нет. «Однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска», - заявил он.
Посадка на авиарейсы по биометрии сделает полеты на самолете более привлекательными с точки зрения экономии времени для граждан, а также в конце концов сделает билеты дешевле. Об этом НСН рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
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