Ростовского фермера оштрафовали за пожар на поле из-за упавшего беспилотника

Это случилось в середине августа во время уборочной страды. Несмотря на то, что пожар был вызван внешним фактором, а не действиями фермера, инспектор МЧС выписал ему штраф за несвоевременно убранные «пожнивные остатки». В день инцидента мужчина скосил пшеницу на одном участке и переехал на соседний, чтобы успеть спасти урожай до дождей. Сухие остатки стеблей он убрать не успел. Именно на этот участок рухнул сбитый летательный аппарат, из-за чего произошло возгорание.

Согласно правилам, поле было опахано по периметру, поэтому огонь не пошёл дальше, а прибывшие пожарные быстро потушили пламя. Однако через несколько дней фермера вызвали к дознавателю МЧС, который отказался принять во внимание доводы о том, что вины фермера в падении дрона нет.

В постановлении указано: загорелось - значит виноват. «Александр Михайлович очень расстроился», - заявила его супруга Наталья.

Ранее под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

