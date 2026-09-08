Ростовского фермера оштрафовали за пожар на поле из-за упавшего беспилотника
Фермер Александр Грешнов из Ростовской области был оштрафован на 60 тысяч рублей за то, что его поле загорелось после падения украинского беспилотника, сообщает «Российская газета».
Это случилось в середине августа во время уборочной страды. Несмотря на то, что пожар был вызван внешним фактором, а не действиями фермера, инспектор МЧС выписал ему штраф за несвоевременно убранные «пожнивные остатки». В день инцидента мужчина скосил пшеницу на одном участке и переехал на соседний, чтобы успеть спасти урожай до дождей. Сухие остатки стеблей он убрать не успел. Именно на этот участок рухнул сбитый летательный аппарат, из-за чего произошло возгорание.
Согласно правилам, поле было опахано по периметру, поэтому огонь не пошёл дальше, а прибывшие пожарные быстро потушили пламя. Однако через несколько дней фермера вызвали к дознавателю МЧС, который отказался принять во внимание доводы о том, что вины фермера в падении дрона нет.
В постановлении указано: загорелось - значит виноват. «Александр Михайлович очень расстроился», - заявила его супруга Наталья.
Ранее под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на предприятие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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