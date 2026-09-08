Генпрокурор Украины Кравченко ушел в отставку после обысков

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, сообщает издание «Страна.ua».

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Ранее он заявил, что не собирается покидать свой пост в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании мошеннических кол-центров.

7 сентября Кравченко заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности пригласил его на заседание 8 сентября для разъяснений по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о мошеннических кол-центрах.

До этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели специальную операцию «Карфаген» по разоблачению преступной организации в офисе генерального прокурора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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