Генпрокурор Украины Кравченко ушел в отставку после обысков

Ранее он заявил, что не собирается покидать свой пост в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании мошеннических кол-центров.

7 сентября Кравченко заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности пригласил его на заседание 8 сентября для разъяснений по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о мошеннических кол-центрах.

До этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели специальную операцию «Карфаген» по разоблачению преступной организации в офисе генерального прокурора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

