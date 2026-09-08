Генпрокурор Украины Кравченко ушел в отставку после обысков
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, сообщает издание «Страна.ua».
Ранее он заявил, что не собирается покидать свой пост в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании мошеннических кол-центров.
7 сентября Кравченко заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности пригласил его на заседание 8 сентября для разъяснений по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о мошеннических кол-центрах.
До этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели специальную операцию «Карфаген» по разоблачению преступной организации в офисе генерального прокурора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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