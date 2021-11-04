Ульяновские медики фиктивно сделали более 500 прививок от коронавируса

Работники поликлиники вносили в официальные документы и государственные базы данных сведения о проведении вакцинации, присваивали QR-коды и номера сертификатов. При этом сама процедура не проводилась, а от неиспользованного препарата они избавлялись. За «вакцинацию» медики получали от двух до трех тысяч рублей.

По данному факту расследуется уголовное дело. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Поддельные сертификаты аннулируют.

Как сообщалось ранее, Росздравнадзор попросил территориальные органы ведомства выявлять россиян, которые активно участвуют в антипрививочной кампании и распространяют недостоверную информацию о вреде вакцинации против коронавируса.

