Минздрав Украины не исключил закупку российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил возможность закупки российской вакцины от коронавируса в случае её одобрения ВОЗ.

В эфире телеканала NewsOne Степанов заявил, что от международных организаций пока не поступало никаких заявлений касательно действенности российской вакцины. По его словам, если все необходимые доказательства будут получены, то Украина будет обсуждать закупку любой вакцины, включая российскую.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможность поставок на Украину российской вакцины от COVID-19, но для этого Москве нужен официальный запрос от Киева. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, посоветовал ждать «настоящий препарат», обещанный Евросоюзом.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на текущей неделе в России зарегистрируют вторую вакцину от коронавируса, разработанную научным центром «Вектор». Глава Минздрава уточнил, что этот препарат, также как и «Спутник V», проходит стадию клинических испытаний.

