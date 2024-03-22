Эндокринолог Мокрышева: Около 50 миллионов россиян больны ожирением
Почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения. Об этом сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.
«Ожирение по последним подсчетам - это практически 50 миллионов человек, огромная цифра», - сказала она в ходе заседания Научного совета Российской академии наук (РАН) «Науки о жизни», прошедшего в ТАСС.
По словам эксперта, в 95% случаев к заболеванию привел дисбаланс потребляемой пищи и расходуемой энергии. Мокрышева добавила, что ожирение – образ жизни, а не генетическая предрасположенность.
Ранее сообщалось, что в России с каждым годом растет число людей с ожирением, а количество операций для борьбы с ним за последние годы выросло на 172%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru