Эндокринолог Мокрышева: Около 50 миллионов россиян больны ожирением

Почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения. Об этом сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

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«Ожирение по последним подсчетам - это практически 50 миллионов человек, огромная цифра», - сказала она в ходе заседания Научного совета Российской академии наук (РАН) «Науки о жизни», прошедшего в ТАСС.

По словам эксперта, в 95% случаев к заболеванию привел дисбаланс потребляемой пищи и расходуемой энергии. Мокрышева добавила, что ожирение – образ жизни, а не генетическая предрасположенность.

Ранее сообщалось, что в России с каждым годом растет число людей с ожирением, а количество операций для борьбы с ним за последние годы выросло на 172%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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