Ученый заявил, что третья волна COVID-19 случилась бы и без индийского штамма
Третья волна коронавируса случилась бы в России и без индийского штамма «дельта». Такое мнение высказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По его словам, ничего неожиданного в новом всплеске заболеваемости нет: люди расслабились и отказывались вакцинироваться.
Ученый отметил, что заболеваемость в начале мая была примерно такой же, как на пике в мае прошлого года. Однако люди стали считать, что это нормально, хотя раньше воспринимали это как очень нехорошую ситуацию, передает РИА Новости.
Нетесов напомнил, что в июне в стране прошли последние звонки, выпускные вечера, их участники были без масок. В результате через неделю-две последовал подъем заболеваемости.
По словам вирусолога, к этому прибавились низкие темпы вакцинации и распространение индийского штамма «дельта».
«Но на самом деле третья волна была бы и без индийского варианта. Просто пофигистское отношение людей породило то, что мы имеем сейчас», - заявил ученый.
Между тем, в России для профилактики ОРВИ и коронавируса разрабатывают спрей для носа на основе иммуноглобулина, выделенного из плазмы крови, передает Ura.ru.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил в беседе с НСН, как иммунитет реагирует на повторный контакт с вирусом. Он объяснил, почему для дельта-штамма нужно много антител.
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