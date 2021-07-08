Ученый заявил, что третья волна COVID-19 случилась бы и без индийского штамма

Третья волна коронавируса случилась бы в России и без индийского штамма «дельта». Такое мнение высказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, ничего неожиданного в новом всплеске заболеваемости нет: люди расслабились и отказывались вакцинироваться.

Ученый отметил, что заболеваемость в начале мая была примерно такой же, как на пике в мае прошлого года. Однако люди стали считать, что это нормально, хотя раньше воспринимали это как очень нехорошую ситуацию, передает РИА Новости.

Нетесов напомнил, что в июне в стране прошли последние звонки, выпускные вечера, их участники были без масок. В результате через неделю-две последовал подъем заболеваемости.

По словам вирусолога, к этому прибавились низкие темпы вакцинации и распространение индийского штамма «дельта».