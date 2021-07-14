Ученый засомневался, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию

Влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную функцию человека еще не изучено. С момента применения вакцин прошло слишком мало времени, чтобы утверждать, что они не оказывают никакого воздействия на эту сферу. Такое мнение высказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Одно дело - сказать, другое дело – должны быть какие-то научные исследования, которые опубликованы в научных журналах, на которые можно опираться. <…> Прошло очень мало времени с момента применения вакцины. В-третьих, что они имеют ввиду, когда говорят о репродуктивной способности? Мужчина это или женщина? На что влияет? На способность забеременеть? На возможность вынашивания? Мне не очень понятно», - сказал он в беседе с «Радио1».