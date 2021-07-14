Ученый засомневался, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию
Влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную функцию человека еще не изучено. С момента применения вакцин прошло слишком мало времени, чтобы утверждать, что они не оказывают никакого воздействия на эту сферу. Такое мнение высказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
«Одно дело - сказать, другое дело – должны быть какие-то научные исследования, которые опубликованы в научных журналах, на которые можно опираться. <…> Прошло очень мало времени с момента применения вакцины. В-третьих, что они имеют ввиду, когда говорят о репродуктивной способности? Мужчина это или женщина? На что влияет? На способность забеременеть? На возможность вынашивания? Мне не очень понятно», - сказал он в беседе с «Радио1».
Зверев добавил, что если сейчас нет никаких последствий, значит только, что «пока не зарегистрировано».
Ранее в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация не оказывает никакого влияния на репродуктивную функцию.
Между тем завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал НСН, что влияние коронавируса на репродуктивную систему человека еще не изучено, но сам плод может пострадать от вируса. Поэтому, по его словам, чем быстрее планирующая беременность или уже ожидающая ребенка женщина сделает прививку от коронавируса, тем лучше.
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