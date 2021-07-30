Ученый рассказал о более длительном лечении после заражения штаммом «Дельта»

Длительность течения COVID-19 при заражении индийским штаммом «Дельта» увеличилась из-за того, что инфекция протекает тяжелее. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

При этом инкубационный период заболевания сократился, отметил он.