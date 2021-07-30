Ученый рассказал о более длительном лечении после заражения штаммом «Дельта»
Длительность течения COVID-19 при заражении индийским штаммом «Дельта» увеличилась из-за того, что инфекция протекает тяжелее. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
При этом инкубационный период заболевания сократился, отметил он.
По словам ученого, вариант коронавируса «Дельта» характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Икубационный период сократился, а длительность выздоровления стала более затяжной в связи с тяжелым протеканием заболевания, передает РИА Новости.
Горелов добавил, что тяжесть заболевания зависит от вирусной нагрузки и общего состояния иммунитета пациента, пишут «Известия».
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