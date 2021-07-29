Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

По словам Собянина, число госпитализаций пациентов с COVID снизилось в 3 раза по сравнению с пиком пандемии. Он отметил, что количество коек сократилось с 23,5 тыс. до 12 тыс.

Ранее сообщалось, что московские торговые сети привили более 60% сотрудников. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.