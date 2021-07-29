Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
29 июля 202121:28
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в столице.
По словам Собянина, число госпитализаций пациентов с COVID снизилось в 3 раза по сравнению с пиком пандемии. Он отметил, что количество коек сократилось с 23,5 тыс. до 12 тыс.
Ранее сообщалось, что московские торговые сети привили более 60% сотрудников. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru