Ученый: большинство регионов РФ находятся на плато

Ни один регион в России не находится в зоне с высоким показателем распространенности COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агасию Тавадян.

По ее словам, большинство субъектов РФ находятся на плато. «Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут», - сказала эксперт. По ее словам, также платно «видно» и в Санкт-Петербурге. «К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», - отметила Тавадян.

Названа ухудшающая течение коронавируса особенность иммунитета

Тем временем, пик заболеваемости коронавирусом придется на январские праздники или на период сразу после них. Чтобы не усугубить ситуацию, врачи советуют россиянам избегать массовых мероприятий.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры