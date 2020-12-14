Ученый: большинство регионов РФ находятся на плато

Ни один регион в России не находится в зоне с высоким показателем распространенности COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агасию Тавадян.

По ее словам, большинство субъектов РФ находятся на плато. «Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут», - сказала эксперт. По ее словам, также платно «видно» и в Санкт-Петербурге. «К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», - отметила Тавадян.