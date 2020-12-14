Ученый: большинство регионов РФ находятся на плато
Ни один регион в России не находится в зоне с высоким показателем распространенности COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агасию Тавадян.
По ее словам, большинство субъектов РФ находятся на плато. «Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут», - сказала эксперт. По ее словам, также платно «видно» и в Санкт-Петербурге. «К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», - отметила Тавадян.
Тем временем, пик заболеваемости коронавирусом придется на январские праздники или на период сразу после них. Чтобы не усугубить ситуацию, врачи советуют россиянам избегать массовых мероприятий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Ученый: большинство регионов РФ находятся на плато
- «Солнечную корону» во врем затмения увидят жители Земли
- Названа ухудшающая течение коронавируса особенность иммунитета
- Заморозить цены на продукты на три месяца предложено в России
- Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru