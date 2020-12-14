Названа ухудшающая течение коронавируса особенность иммунитета

Исследователи из США пришли к выводу, что тяжелое течение коронаврусом вызывают «неправильные» антитела, которые ведут борьбу не с вирусом, а с иммунной системой больного, влияя на работу различных органов, сообщает Guardian.

У пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, обнаружили множество антител, которые блокировали защиту от вирусов и атаковали организм по нескольким направлениям: мозг, кровеносные сосуды, печень и желудочно-кишечный тракт.

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Как сообщалось, использование профилактических медикаментов и вакцинация против респираторных заболеваний позволит перенести коронавирус в легкой форме, считает иммунолог и академик РАН Александр Караулов.

Кроме препаратов из группы интерферонов специалист рекомендует использовать также витамины. Помимо этого, для укрепления здоровья следует придерживаться режима сна и избегать стрессовых ситуаций.

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ФОТО: pixabay.com
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