Названа ухудшающая течение коронавируса особенность иммунитета

Исследователи из США пришли к выводу, что тяжелое течение коронаврусом вызывают «неправильные» антитела, которые ведут борьбу не с вирусом, а с иммунной системой больного, влияя на работу различных органов, сообщает Guardian.

У пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, обнаружили множество антител, которые блокировали защиту от вирусов и атаковали организм по нескольким направлениям: мозг, кровеносные сосуды, печень и желудочно-кишечный тракт.