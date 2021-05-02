Ученые выявили противораковое свойство авокадо

По статистике, только 10% пациентов с острым миелоидным лейкозом через пять лет после постановки диагноза остаются в живых. Большинство заболевших – люди старше 65 лет. Для этих пациентов химиотерапия зачастую лишь ускоряет смерть. Медики могут предложить больным только паллиативную помощь.

Исследователи из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио провели скрининг природных продуктов и пищевых добавок - потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков, сообщает «Москва-24».

Они выяснили, что вещество авокатин B, которое содержится только в авокад, можно применять для борьбы с увеличением раковых клеток фермента.

«Мы завершили исследование на людях, применяя его в качестве пероральной добавки, и показали, что даже значительные количества его довольно хорошо переносятся», – пояснил доктор Спаньоло.

Ученые намерены начать испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови уже в ближайшее время.

