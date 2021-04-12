Названы симптомы одного из самых распространенных видов рака

Речь идет об анемии, необъяснимой усталости, головокружении или одышке, болях в спине и животе. Также медики просят проявить бдительность при диарее или запоре, продолжающихся свыше трех недель, наличии крови в стуле, кровотечении из заднего прохода и ощущении, что кишечник не опорожнился надлежащим образом. Среди других признаков рака кишечника - резкая потеря веса.

Некоторые продукты питания способны помочь предотвратить рак кишечника, который считается одним из самых распространенных видов онкозаболеваний. Их перечислил хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram.

