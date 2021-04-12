Названы симптомы одного из самых распространенных видов рака
По девяти признакам можно судить о раке кишечника, пишет Express со ссылкой на данные британских ученых.
Речь идет об анемии, необъяснимой усталости, головокружении или одышке, болях в спине и животе. Также медики просят проявить бдительность при диарее или запоре, продолжающихся свыше трех недель, наличии крови в стуле, кровотечении из заднего прохода и ощущении, что кишечник не опорожнился надлежащим образом. Среди других признаков рака кишечника - резкая потеря веса.
Некоторые продукты питания способны помочь предотвратить рак кишечника, который считается одним из самых распространенных видов онкозаболеваний. Их перечислил хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram.
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