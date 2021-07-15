Ученые выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавируса
Пациенты с заболеваниями легких подвержены тяжелым осложнениям при коронавирусе. Об этом говорится в статье группы ученых, которая опубликована в журнале Nature Communications.
Исследователи из 10 стран проанализировали генетический код свыше 611 тысяч клеток здоровых людей и пациентов с заболеваниями легких. Было выявлено, что у последних клетки дыхательных путей подготовлены к заражению коронавирусом, что приводит не только к тяжелым симптомам, но и увеличивает вероятность летального исхода.
К заболеваниям, которые осложняют течение и последствия коронавируса ученые отнесли хроническую обструктивную болезнь легких, интерстициальные заболевания легких, прогрессирующее рубцевание легочной ткани и идиопатический легочный фиброз.
К факторам, которые еще больше усиливают риск негативного исхода при заболевании, отнесены пожилой возраст, мужской пол, курение, высокое давление, диабет и ожирение.
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