Ученые выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавируса

Пациенты с заболеваниями легких подвержены тяжелым осложнениям при коронавирусе. Об этом говорится в статье группы ученых, которая опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи из 10 стран проанализировали генетический код свыше 611 тысяч клеток здоровых людей и пациентов с заболеваниями легких. Было выявлено, что у последних клетки дыхательных путей подготовлены к заражению коронавирусом, что приводит не только к тяжелым симптомам, но и увеличивает вероятность летального исхода.