Ученые выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавируса

Пациенты с заболеваниями легких подвержены тяжелым осложнениям при коронавирусе. Об этом говорится в статье группы ученых, которая опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи из 10 стран проанализировали генетический код свыше 611 тысяч клеток здоровых людей и пациентов с заболеваниями легких. Было выявлено, что у последних клетки дыхательных путей подготовлены к заражению коронавирусом, что приводит не только к тяжелым симптомам, но и увеличивает вероятность летального исхода.

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К заболеваниям, которые осложняют течение и последствия коронавируса ученые отнесли хроническую обструктивную болезнь легких, интерстициальные заболевания легких, прогрессирующее рубцевание легочной ткани и идиопатический легочный фиброз.

К факторам, которые еще больше усиливают риск негативного исхода при заболевании, отнесены пожилой возраст, мужской пол, курение, высокое давление, диабет и ожирение.

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ФОТО: www.test.newsru.co.il
ТЕГИ:КоронавирусУченые
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