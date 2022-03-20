Ученые выявили ген, защищающий от болезни Паркинсона
Ген Fer2, отвечающий за выработку белка, важного для работы дофаминергических нейронов, способен защитить от болезни Паркинсона. Такой вывод сделали ученые из Женевского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
К симптомам болезни Паркинсона приводит нехватка белка — в этом случае нарушается работа дофаминергических нейронов в условиях окислительного стресса под воздействием свободных радикалов. Исследователи решили увеличить активность Fer2. Выяснилось, что при избытке белка окислительный стресс уже не вредил нейронам.
«Мы также определили гены, регулируемые Fer2, и они в основном вовлечены в митохондриальные функции. Таким образом, этот ключевой белок, похоже, играет решающую роль против дегенерации дофаминергических нейронов у мушек, контролируя не только структуру митохондрий, но и их функции», — пишет Газета.ru.
Для проверки роли Fer2 у млекопитающих ученые исследовали мышей, и результаты оказались аналогичными. Нарушение работы гона Fer2 приводило к нарушениям координации и дефектам митохондрий.
Ученые полагают, что дальнейшая работа в этой области позволит начать генную терапию болезни Паркинсона через Fer2.
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