Ученые выяснили, когда уровень антител начинает падать

Общий уровень антител начинает падать спустя шесть недель после полной вакцинации от коронавируса, он способен упасть более чем на 50 процентов в течение всего десяти недель. Об этом заявили ученые Университетского колледжа Лондона, результаты их исследования опубликованы в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 600 человек. Выяснилось, что после двух доз вакцины Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca. Вместе с тем клинические последствия от снижения антител пока еще не совсем ясны, поэтому говорить о падении уровня защиты от коронавируса рано. По данным других исследований, вакцины остаются эффективными для предотвращения тяжелого протекания заболевания.

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Для Pfizer уровни антител снизились с среднего значения 7506 единиц на миллилитр (ед/мл) в течение 21-41 дня до 3320 единиц на миллилитр через 70 дней и более. Для Astra Zeneca уровни антител снизились со среднего значения 1201 единица на миллилитр через 0-20 дней до 190 единиц на миллилитр (67–644) через 70 или более дней.

Ученые делают вывод, что если антитела продолжат снижаться столь стремительно, то это может свидетельствовать о значительном ослаблении защитных свойств вакцин, особенно в отношении новых штаммов вируса.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о риске дальнейших мутаций на базе «дельта»-штамма, пишет «Газета.ру».


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусУченыеВакцинация
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