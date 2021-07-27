Ученые выяснили, когда уровень антител начинает падать

Общий уровень антител начинает падать спустя шесть недель после полной вакцинации от коронавируса, он способен упасть более чем на 50 процентов в течение всего десяти недель. Об этом заявили ученые Университетского колледжа Лондона, результаты их исследования опубликованы в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 600 человек. Выяснилось, что после двух доз вакцины Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca. Вместе с тем клинические последствия от снижения антител пока еще не совсем ясны, поэтому говорить о падении уровня защиты от коронавируса рано. По данным других исследований, вакцины остаются эффективными для предотвращения тяжелого протекания заболевания.