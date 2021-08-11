Ученые выяснили, что курение снижает уровень антител после прививки от COVID-19

Японские ученые из медицинских университетов Джичи и Докки выяснили, что уровень антител после вакцинации у курящих пациентов ниже на 140-250 единиц, чем у некурящих людей. Результаты исследования изложены в работе, опубликованной на портале препринтов MedRxiv.

Вирусолог: штамм «дельта» не отменяет, а замедляет коллективный иммунитет

Ученые взяли кровь на антитела у 378 медицинских работников, а также у пациентов через три месяца после полного курса вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer. Оказалось, что уровень антител у курильщиков, вне зависимости от других факторов, был ниже нормы на 140-250 единиц. Самую низкую концентрацию IgG обнаружили у пожилых людей.

Исследователи сделали вывод, что отказ от курения способен улучшить иммунную защиту от коронавируса, полученную через вакцинацию.

Также у некурящих людей отмечается более сильный Т-клеточный иммунитет, чем у людей с этой вредной привычкой.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «дельта-штамм» коронавируса не отменяет, а лишь замедляет коллективный иммунитет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КурениеКоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры