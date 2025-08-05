Российские ученые нашли способ замедлить старение

Волгоградские исследователи уверены, что благодаря ВЛ-10 станет возможным существенно затормозить возрастные изменения. Отмечается, что одним из факторов старения является метилглиоксаль, и они выяснили, как можно его контролировать.

По словам одного из разработчиков препарата, специалист проектного офиса ФГБОУ ВО ВолгГМУ Виталия Ковалева, герапротектор ВЛ-10 даст возможность предотвращать развитие таких недугов, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера.

Сообщается, что разработка препарата ВЛ-10 ведётся в соответствии с нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь». Уже в этом году на рынке можно будет увидеть биологически активный продукт, способствующий замедлению старения на уровне антигликирования и не имеющего аналогов по своей эффективности.

Ранее кандидат медицинских наук Михаил Болков заявил, что за последние 200 лет продолжительность жизни человека увеличилась в среднем в два раза, собщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

