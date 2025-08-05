Российские ученые нашли способ замедлить старение
Новая разработка учёных из Волгоградского государственного медуниверситета позволит предотвратить развитие ряда заболеваний. Как сообщает новостной агрегатор СМИ2, речь идёт о синтезированном ими уникальном препарате на основе молекулы ВЛ-10.
Волгоградские исследователи уверены, что благодаря ВЛ-10 станет возможным существенно затормозить возрастные изменения. Отмечается, что одним из факторов старения является метилглиоксаль, и они выяснили, как можно его контролировать.
По словам одного из разработчиков препарата, специалист проектного офиса ФГБОУ ВО ВолгГМУ Виталия Ковалева, герапротектор ВЛ-10 даст возможность предотвращать развитие таких недугов, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера.
Сообщается, что разработка препарата ВЛ-10 ведётся в соответствии с нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь». Уже в этом году на рынке можно будет увидеть биологически активный продукт, способствующий замедлению старения на уровне антигликирования и не имеющего аналогов по своей эффективности.
Ранее кандидат медицинских наук Михаил Болков заявил, что за последние 200 лет продолжительность жизни человека увеличилась в среднем в два раза, собщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российской адаптации «Вышки» прочат успех в прокате
- Lockheed Martin провела первые испытания усовершенствованной версии HIMARS
- На МКС попробуют сварить пиво
- Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином
- Депутаты выступили против «шоколадных Жигулей», бизнес не согласился
- Трамп пообещал за сутки повысить пошлины для Индии из-за закупок нефти из РФ
- Сторожук покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»
- Российские ученые нашли способ замедлить старение
- Россиянам объяснили «дикие» цены на бензин сезонностью
- Билеты и запреты: В Калужской области подтвердили отмену фестиваля «Сигнал»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru