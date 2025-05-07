Врач рассказала о методах замедления старения и роли аутофагии
Аутофагия, естественный процесс клеточного очищения, может сыграть ключевую роль в замедлении старения организма, заявила «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Она отметила, что этот процесс можно активизировать через физическую активность и ограниченное питание.
Ткачева уточнила, что сегодня ученые выделяют 12 основных механизмов старения, таких как укорочение теломер и хроническое воспаление, которые могут быть замедлены. Она подчеркнула, что физическая активность является одним из наиболее эффективных методов борьбы с возрастными изменениями. Физическая нагрузка снижает уровень миостатина, замедляющего рост мышц, и помогает предотвратить саркопению — возрастную потерю мышечной массы.
Также важным фактором является питание. По словам Ткачевой, долгожители часто придерживаются сбалансированного питания и практикуют интервальное голодание. Это стимулирует защитные механизмы организма. Психологическое состояние, устойчивость к стрессу и позитивный взгляд на жизнь также способствуют долголетию. В «голубых зонах» — регионах с наибольшим количеством долгожителей — люди активно участвуют в социальной жизни, занимаются спортом и строят планы на будущее.
Помимо этого, Ткачева подчеркнула значимость умственной активности. Люди с высоким уровнем образования, как правило, живут дольше и сохраняют ясность ума в старости, передает «Радиоточка НСН».
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