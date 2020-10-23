Японские ученые назвали выпадение волос одним из последствий COVID-19

Одним из последствий коронавируса является выпадение волос, сообщает телеканал NHK. К такому выводу пришли японские исследователи из Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Результаты исследования получены на основе опроса пациентов, которые переболели COVID-19. Их попросили рассказать о жалобах, которые возникли у них после выписки из больницы. Всего в опросе приняли участие 63 человека.

Дополнительные обследования показали, что почти четверть пациентов страдает от алопеции – выпадения волос. Авторы исследования отмечают, что к выпадению волос приводили ранее и заболевания, включая вирус Эболы и лихорадку денге. Один из ученых полагает, что причиной выпадения волос может стать не само заболевание, а стресс, перенесенный в ходе его лечения.

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