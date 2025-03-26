Ученые в РФ предложили использовать гормон насекомых при нарушении кровообращения
Ученые из Марийского государственного университета и Института нефтехимии и катализа РАН в Уфе обнаружили, что гормон 20-гидроксиэкдизон (20E), отвечающий за линьку и размножение у насекомых, можно использовать для уменьшения мышечной ишемии. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
В ходе опытов ученые вычислили, что этот гормон уменьшает повреждение мышц скелета у мышей, которое вызвано ишемически-реперфузионным повреждением (ИРП).
Ишемия – это нарушение кровоснабжения тканей с последующим восстановлением кровотока, которое приводит к повреждению мышц и других органов.
Ранее ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вместе со специалистами из Индии создали алгоритм для искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет эффективно выявлять одну из агрессивных форм опухоли головного мозга по МРТ-снимкам на ранней стадии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Реки Уй и Исеть вышли из берегов в Курганской области
- Зюганов предложил навсегда переименовать Волгоград в Сталинград
- Глава Минпросвещения составил для школьников список фильмов для просмотра
- Спикер Госдумы назвал Силуанова лучшим российским министром
- «Без господ»: Володин призвал депутатов называть друг друга «товарищ»
- Россиянам рассказали, стоит ли ждать возвращения западных ювелирных брендов
- Бен Аффлек назвал лучших режиссёров в истории
- Патрушев заявил о готовности России к совместным проектам с США
- «8500 человек в год»: Губернатор Филимонов заявил, что Вологодская область вымирает
- Расставшаяся с Аффлеком Лопес купила себе новый дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru