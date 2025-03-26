Ученые в РФ предложили использовать гормон насекомых при нарушении кровообращения

Ученые из Марийского государственного университета и Института нефтехимии и катализа РАН в Уфе обнаружили, что гормон 20-гидроксиэкдизон (20E), отвечающий за линьку и размножение у насекомых, можно использовать для уменьшения мышечной ишемии. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В ходе опытов ученые вычислили, что этот гормон уменьшает повреждение мышц скелета у мышей, которое вызвано ишемически-реперфузионным повреждением (ИРП).