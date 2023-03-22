Ученые США: дневной сон повышает риск деменции и болезни Альцгеймера

Практикующие длительный послеобеденный сон люди чаще сталкиваются с деменцией и болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи Калифорнийского университета, сообщает китайское издание Sina.

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Эксперимент длился 14 лет лет. В нем участвовало 1,4 тысячи добровольцев.

Спустя шесть лет у 24% из них обнаружили признаки развития деменции.

Ключевым фактором риска появления слабоумия стал частый и продолжительный сон после обеда, констатировали американские ученые.

Президент США Джо Байден находится на грани третьей стадии деменции, считает российский врач Юрий Конев. Специалист сделал вывод исходя из внешнего вида главы Белого дома, пишет НСН.

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