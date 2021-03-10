Ученые сообщили, что чай расслабляет кровеносные сосуды
Датские и американские ученые выяснили, что соединения зеленого и черного чая активируют белки ионных каналов в стенках кровеносных сосудов, что приводит к их расслаблению, пишет журнал Cellular Physiology and Biochemistry.
По словам экспертов, регулярное употребление чая приводит к снижению артериального давления. Данное открытие объясняет антигипертензивные свойства чая и может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления.
По данным ученых, зеленый чай богат природным антиоксидантом галлатом эпигаллокатехина (EGCG). Компонент стимулирует выработку в организме человека «противоракового» белка р53. Этот белок, который также называют «хранителем генома», имеет свойства реконструировать поврежденные участки ДНК и угнетать деление раковых клеток.
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