Ученые сообщили, что чай расслабляет кровеносные сосуды

По словам экспертов, регулярное употребление чая приводит к снижению артериального давления. Данное открытие объясняет антигипертензивные свойства чая и может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления.

По данным ученых, зеленый чай богат природным антиоксидантом галлатом эпигаллокатехина (EGCG). Компонент стимулирует выработку в организме человека «противоракового» белка р53. Этот белок, который также называют «хранителем генома», имеет свойства реконструировать поврежденные участки ДНК и угнетать деление раковых клеток.

