Ученые сообщили, что чай расслабляет кровеносные сосуды

Датские и американские ученые выяснили, что соединения зеленого и черного чая активируют белки ионных каналов в стенках кровеносных сосудов, что приводит к их расслаблению, пишет журнал Cellular Physiology and Biochemistry.

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По словам экспертов, регулярное употребление чая приводит к снижению артериального давления. Данное открытие объясняет антигипертензивные свойства чая и может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления.

По данным ученых, зеленый чай богат природным антиоксидантом галлатом эпигаллокатехина (EGCG). Компонент стимулирует выработку в организме человека «противоракового» белка р53. Этот белок, который также называют «хранителем генома», имеет свойства реконструировать поврежденные участки ДНК и угнетать деление раковых клеток.

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ФОТО: pixabay.com
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