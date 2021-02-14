Препарат на основе зеленого чая спасет от рака
По данным ученых, зеленый чай богат природным антиоксидантом галлатом эпигаллокатехина (EGCG). Компонент стимулирует выработку в организме человека «противоракового» белка р53. Этот белок, который также называют «хранителем генома», имеет свойства реконструировать поврежденные участки ДНК и угнетать деление раковых клеток, сообщается в журнале Nature Communications.
«Как молекулы p53, так и EGCG чрезвычайно интересны. Более чем в половине случаев у пациентов с новообразованиями обнаруживают мутации в p53, а EGCG - это основной антиоксидант в зеленом чае, популярном во всем мире напитке. Теперь мы обнаружили ранее неизвестное прямое взаимодействие между ними. Наша работа помогает объяснить, как EGCG усиливает противораковую активность p53, и открывает двери к разработке противораковых лекарств с EGCG-подобными соединениями», — пояснил глава исследователей профессор Ван Чунью.
По мнению ученых, антиоксидант зеленого чая может стать одним из основных компонентов для создания препарата нового поколения по лечению раковых заболеваний. Исследователи полагают, что лекарства с EGCG смогут воздействовать даже на наиболее злокачественные опухоли с предельно низкой активностью белка p53.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН напомнил, что использовать деленый чай в рационе необходимо с осторожностью. Особенно людям старшего поколения.
«Избыток антиоксидантов тоже вреден. Зеленый чай обладает слабым тонизирующим эффектом, умеренно повышая артериальное давление. А ведь большинство людей старшей возрастной группы и так имеют повышенное давление. Избыток зеленого чая будет только вреден», - сказал Конев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Стало известно о способе зашифровать текст в Microsoft Word
- Маск написал твит на русском языке
- Врач рассказал о правилах при просмотре телевизора
- МКАД перекрыли из-за ДТП с тремя автомобилями
- В Сочи горит двухэтажное торговое здание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru