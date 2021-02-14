Препарат на основе зеленого чая спасет от рака

«Как молекулы p53, так и EGCG чрезвычайно интересны. Более чем в половине случаев у пациентов с новообразованиями обнаруживают мутации в p53, а EGCG - это основной антиоксидант в зеленом чае, популярном во всем мире напитке. Теперь мы обнаружили ранее неизвестное прямое взаимодействие между ними. Наша работа помогает объяснить, как EGCG усиливает противораковую активность p53, и открывает двери к разработке противораковых лекарств с EGCG-подобными соединениями», — пояснил глава исследователей профессор Ван Чунью.

По мнению ученых, антиоксидант зеленого чая может стать одним из основных компонентов для создания препарата нового поколения по лечению раковых заболеваний. Исследователи полагают, что лекарства с EGCG смогут воздействовать даже на наиболее злокачественные опухоли с предельно низкой активностью белка p53.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН напомнил, что использовать деленый чай в рационе необходимо с осторожностью. Особенно людям старшего поколения.

«Избыток антиоксидантов тоже вреден. Зеленый чай обладает слабым тонизирующим эффектом, умеренно повышая артериальное давление. А ведь большинство людей старшей возрастной группы и так имеют повышенное давление. Избыток зеленого чая будет только вреден», - сказал Конев.

