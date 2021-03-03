Ученые развеяли популярный миф о защитных масках

Ношение защитных масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме. Об этом сообщает журнале PLOS ONE, ссылаясь на данные исследований, проведённых учеными из Университетской больницы в Кливленде.

Специалисты организовали эксперимент с участием 50 добровольцев, возраст которых в среднем был 33 года. Медики измерили у всех частоту сердечных сокращений, а также уровень кислорода и углекислого газа в крови во время покоя и быстрой ходьбы. Сравнив показатели, ученые установили, что ни у одного из участников не наблюдалось кислородного голодания или избытка углекислого газа в крови.