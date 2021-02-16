Представитель ВОЗ в РФ: Говорить об отмене масочного режима в России рано

Маски в качестве меры личной гигиены и защиты на фоне пандемии коронавируса будут нужны ещё некоторое время. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Инфекционист рассказал, когда россиянам можно будет ходить без масок

Эксперт отметила спад заболеваемости COVID-19 в мире в течение последних пяти недель, однако подчеркнула, что прогнозировать отмену масочного режима в России пока рано.

С начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировали 4 099 323 случая заражения, 3 624 663 человек выздоровели, 80 979 пациентов скончались.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусЗащитная маска
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