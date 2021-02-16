Представитель ВОЗ в РФ: Говорить об отмене масочного режима в России рано

Эксперт отметила спад заболеваемости COVID-19 в мире в течение последних пяти недель, однако подчеркнула, что прогнозировать отмену масочного режима в России пока рано.

С начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировали 4 099 323 случая заражения, 3 624 663 человек выздоровели, 80 979 пациентов скончались.

