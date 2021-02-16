Представитель ВОЗ в РФ: Говорить об отмене масочного режима в России рано
Маски в качестве меры личной гигиены и защиты на фоне пандемии коронавируса будут нужны ещё некоторое время. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Эксперт отметила спад заболеваемости COVID-19 в мире в течение последних пяти недель, однако подчеркнула, что прогнозировать отмену масочного режима в России пока рано.
С начала пандемии коронавируса в РФ зарегистрировали 4 099 323 случая заражения, 3 624 663 человек выздоровели, 80 979 пациентов скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Белый дом: США считают «Северный поток-2» плохой сделкой
- СМИ сообщили об извержении вулкана Этна на Сицилии
- Аэропорт Краснодара приостанавливает работу из-за сильного снегопада
- Полиция ХМАО проведёт проверку после «игры» в протестующих со школьниками
- Представитель ВОЗ в РФ: Говорить об отмене масочного режима в России рано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru