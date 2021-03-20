Ученые развеяли миф о существовании «суперфудов»
Ученые пришли к выводу, что только материнское молоко можно считать «суперфудом», пишет The Conversation.
По мнению специалистов из испанского университета Овиедо, понятие «суперфуд» для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ, создали маркетологи для повышения продаж.
Некоторые продукты, которые относят к категории «суперфудов», действительно, содержат большое количество полезных микроэлементов, но их употребление не заменит сбалансированного питания.
Термин не признан официальными организациями, в том числе Европейским агентством по безопасности продуктов, отмечает РИА Новости.
По мнению исследователей, только материнское молоко можно считать настоящим «суперпфудом».
Ранее доктор Мясников назвал продукты, продлевающие жизнь. По его словам, основу рациона должны составлять овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, черный шоколад и чеснок.
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