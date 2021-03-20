Доктор Мясников назвал продукты, продлевающие жизнь

Врач, телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, способствующие долголетию.

Медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что согласно данным научных исследований основу рациона должны составлять овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, черный шоколад и чеснок.

Мясников подчеркнул, что перечисленные продукты доказанно продлевают жизнь.

При этом врач отметил, что не бывает безусловно вредных или полезных продуктов — только правильная и неправильная система питания. Кроме того, Мясников добавил, что наследственность является основным фактором долгожительства.

