Диетолог назвала самые полезные и вредные для организма фрукты

Как отметила медик, необходимо отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат много фруктозы, чрезмерное потребление которой грозит повышением уровня холестерина в крови, образованием вредного висцерального жира и нарушением обмена веществ. Мойсенко уточнила, что лучше отдать предпочтение жестким фруктам.

Кроме того, эксперт порекомендовала сократить употребление непривычных для организма экзотических фруктов, поскольку это может спровоцировать аллергические реакции. Также диетолог советует не увлекаться вызывающими усиленное брожение продуктами, в частности, цитрусовыми и ягодами.

Мойсенко считает, что людям с проблемами органов ЖКТ лучше вовсе отказаться от фруктов и ягод: диетолог рекомендует им съедать не более двух яблок и одной жесткой груши в неделю.

Также эксперт отметила пользу лимонов. По словам Мойсенко, в этих цитрусовых содержится «шестикомпонентная система витамина С». Диетолог отметила, что кислоты в составе лимона особенно полезны для пожилых и людей с пониженной кислотностью желудка. Однако тем, у кого кислотность повышена, необходимо относиться к лимонам с осторожностью.

