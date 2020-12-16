Ученые развеяли миф о потере слуха из-за COVID-19

Ученые из Тель-Авивского университета опровергли утверждение о том, что коронавирус может вызвать потерю слуха.

Они заявили, что новый вирус способен лишить человека обоняния и вкуса, но не слуха, передает РЕН ТВ.

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Исследователи сделали такие выводы на основе двух исследований - одно было проведено во время первой волны коронавируса на восьми пациентах, зараженных ковидом, второе - уже с большим количеством участников эксперимента.

Ученые утверждают, что если у пациента в положительным тестом на коронавирус произошла потеря слуха - то это может быть всего лишь индивидуальная реакция организма зараженного на вирус, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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