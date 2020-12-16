В мире зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

ВОЗ передает, что с 7 по 13 декабря зафиксировано 4 329 927 случаев инфицирования, 75 038 пациентов с подтвержденным COVID-19 погибли. Лидерами по числу новый случаев заболевания стали страны Северной и Южной Америки, здесь за неделю было зарегистрировано 2 миллиона заболевших.

Всего в мире зафиксировано 70 миллионов случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, их них 1,6 миллиона человек умерли. 11 марта 2020 года ВОЗ назвала пандемией вспышку COVID-19.

