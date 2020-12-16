В мире зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за неделю выросло на 4,3 миллиона, это новый максимальный показатель за все время пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ передает, что с 7 по 13 декабря зафиксировано 4 329 927 случаев инфицирования, 75 038 пациентов с подтвержденным COVID-19 погибли. Лидерами по числу новый случаев заболевания стали страны Северной и Южной Америки, здесь за неделю было зарегистрировано 2 миллиона заболевших.
Всего в мире зафиксировано 70 миллионов случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, их них 1,6 миллиона человек умерли. 11 марта 2020 года ВОЗ назвала пандемией вспышку COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru